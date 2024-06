Mit KI die Whistleblower bearbeiten: Webinar zu Chancen und Risiken

Compliance & IT. Das Webinar „Whistleblowing & künstliche Intelligenz – Chancen, Risiken und Best Practices“ der EQS Group soll am 25. Juni zwei aktuelle Trends verbinden.

Interne Untersuchungen gewinnen weiterhin an Bedeutung, insbesondere durch das neue Hinweisgeberschutzgesetz, das zu mehr Meldungen bei den Compliance-Verantwortlichen führt, heißt es beim Compliance Tools-Anbieter EQS Group. Diese Meldungen müssen professionell und effizient bearbeitet werden. Doch kann und darf dafür KI eingesetzt werden, und wenn ja, wie?

Das Lernziel

Die Regeln und die Rahmenbedingungen für den Einsatz der KI ergeben sich aus Arbeitnehmerschutzrechten, Betriebsvereinbarungen und Datenschutz. Einerseits ermöglicht der KI-Einsatz – bei entsprechenden Rahmenbedingungen – Chancen, andererseits ist KI-gestützte Software auch mit Risiken verbunden. Dieses Szenario soll das Webinar „Whistleblowing & künstliche Intelligenz – Chancen, Risiken und Best Practices“ mit Jan Heuer (Rechtsanwalt von KLIEMT.Arbeitsrecht) und Moritz Homann, Managing Director of Corporate Compliance bei der EQS Group, beleuchten.

Dabei kommt auch das EQS Group-eigene digitale Hinweisgebersystem EQS Integrity Line zum Einsatz. Die geplante Zeitdauer liegt laut den Veranstaltern bei 60 Minuten.