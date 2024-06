HES International holt sich 1 Mrd. Euro mit Schönherr Polen

Polen/USA. Schönherr Polen hat den niederländischen Bulk Terminal-Betreiber HES International bei einer Finanzierung am US-Markt in Höhe von einer Milliarde Euro beraten.

HES International B.V. mit Sitz in Rotterdam (Niederlande) ist einer der größten unabhängigen europäischen Anbieter in Markt für Mineralölverarbeitung und -vermarktung sowie bei Massengut-Umschlag und Lagerung. Das Unternehmen hat 18 Standorte in sechs Ländern.

Die aktuelle Finanzierung soll laut einer Aussendung Wachstum und Diversifizierung von HES vorantreiben. Dabei fungierte die polnische Tochter von HES International als Bürge und sicherte die Finanzierung mit ihren Vermögenswerten ab, heißt es dazu. Das Geld kam von Banken und institutionellen Investoren und stellte das Debüt von HES auf dem US-Markt für Privatplatzierungen dar.

Das Beratungsteam

Das Schönherr-Team für HES (als local counsel) wurde von Partnerin Weronika Kapica geleitet. Im Team waren auch Associate Aleksandra Goławska, Senior Attorney at Law Adam Nowosielski (Immobilienrecht) sowie die Associates Róża Szatan und Karolina Samocik.