Kathrin Frauscher wird CEO von BMW Financial Services

Zentral- und Südosteuropa. Kathrin Frauscher wird zum 1. Juli 2024 neue CEO von BMW Financial Services Zentral- und Südosteuropa. Ihre Vorgängerin Kerstin Zerbst avanciert im Konzern.



Kathrin Frauscher wird zum 1. Juli 2024 neue CEO von BMW Financial Services Zentral- und Südosteuropa. Sie übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung der BMW Austria Bank GmbH, BMW Austria Leasing GmbH sowie die Verantwortung für Financial Services in den 11 Märkten der Region Zentral- und Südosteuropa, heißt es in einer Aussendung des Autokonzerns.

Die Vorgängerin

Frauscher folgt auf Kerstin Zerbst, die das Finanzdienstleistungsgeschäft in dieser Region seit 2019 erfolgreich weiterentwickelt habe und ab Juli in die BMW Bank mit Hauptsitz in München und Filialen in Italien, Spanien und Portugal eintritt, um dort mit 1. August die Funktion als CFO zu übernehmen.

„Für mich ist es besonders erfreulich, den Vorsitz der Geschäftsführung in meinem Heimatland auszuüben“, so die gebürtige Oberösterreicherin Frauscher. Die studierte Betriebswirtin mit Diplomabschluss an der Wirtschaftsuniversität Wien ist laut den Angaben seit 2007 für die BMW Group tätig und bringe für ihre neue Aufgabe umfassende Erfahrung im Bereich Banken und Finanzdienstleistungen mit. Seit ihrem Einstieg im Headquarter der BMW AG in München bekleidete Kathrin Frauscher unterschiedliche Führungsfunktionen weltweit bei BMW Financial Services, u.a. als CEO & Managing Director der Landesgesellschaften in Dänemark und Indien.

In ihrer letzten Position verantwortet Kathrin Frauscher seit 2022 die Funktion der Vertriebs- und Marketingleitung für BMW Financial Services in der Region Zentral- und Südosteuropa.