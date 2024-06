Reinhard Pohn wird neuer Vorstand der Generali Versicherung

Wien. Reinhard Pohn leitet künftig Marketing und Vertrieb im Vorstand der Generali. Er folgt auf Arno Schuchter, der die Funktion über 10 Jahre innehatte.



Reinhard Pohn (52), bisher Leiter der Regionaldirektion Wien, Niederösterreich und Burgenland, wird per 1. Juli neuer Vorstand für Vertrieb und Marketing. Arno Schuchter (64), der über zehn Jahre im Vorstand der Generali Versicherung das Ressort Marketing und Vertrieb leitete, wird nach dem Ende seines Vorstandsmandats im Juni 2024 an seinen Nachfolger übergeben, teilt die Österreich-Tochter des Versicherungskonzerns Generali mit. Die Stelle als Leiter:in der Region Wien, Niederösterreich und Burgenland werde ausgeschrieben.

Die Laufbahn

Pohn trat 1992 bei der Generali Versicherung in Oberösterreich ein, wo er sämtliche Positionen im Vertrieb kennenlernte. 2004 wurde er mit der Leitung des Exklusiv-Vertriebs in Oberösterreich betraut, ehe er 2013 Leiter der Regionaldirektion für Oberösterreich und Salzburg wurde. Seit 2021 leitet er die Region Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Die Laudatio

Arno Schuchter habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten entscheidend zur erfolgreichen Entwicklung und zum Wachstum des Unternehmens beigetragen. „Wir danken Arno Schuchter für sein herausragendes Engagement und seinen Weitblick. Er hat in einer Zeit des Wandels die Entwicklung des Vertriebs stetig vorangetrieben und frühzeitig auf unsere phygitale Ausrichtung gesetzt. Dadurch zählen wir heute mit unserem flächendeckenden und leistungsfähigen Exklusiv-Vertrieb sowie den Unabhängigen Vertrieben zu den Besten der Besten am Markt“, so Generali CEO Gregor Pilgram.

Reinhard Pohn habe in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich an der neuen Ausrichtung des Vertriebs mitgewirkt und sich als kompetente und vorausschauende Führungskraft bewiesen. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich alles daransetzen, den erfolgreichen Kurs von Generali fortzusetzen“, wird der gebürtige Oberösterreicher Pohn zitiert.