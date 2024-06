Sechs Monate FlexCo: Webinar bei Deloitte zu Recht & Steuern

Unternehmen. Ein erstes Resümee zur neuen Gesellschaftsform FlexCo aus der rechtlichen und steuerlichen Praxis soll ein „Tax & Legal Break“-Webinar von Deloitte im Juli ziehen.

Die (virtuelle und anmeldepflichtige) Veranstaltung am 4. Juli 2024 steht unter dem Motto „Sechs Monate FlexCo“ und soll die Erfahrungen aus der Praxis beleuchten, so Veranstalter Deloitte. Bekanntlich ist die FlexCo zum Jahreswechsel 2023/2024 in Österreich gestartet.

Die neue Gesellschaftsform

Die flexible Kapitalgesellschaft (FlexCo) samt neuer Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung wurde eingeführt, um insbesondere Startups und Gründern eine international wettbewerbsfähige Alternative zu etablierten Gesellschaftsformen wie der GmbH zu bieten. Basierend auf der Praxiserfahrung der ersten sechs Monate werden laut Veranstalter die Vor- und Nachteile beleuchtet. Dabei sind die Deloitte-Profis Maximilian Weiler (Deloitte Legal / Jank Weiler Operenyi) und Viktoria Schlögl (Deloitte Tax Österreich).