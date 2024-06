ViDA und die E-Rechnung nahen: Webinar von KPMG

Digitalisierung. Mit dem Thema ViDA, E-Rechnungen und (Echtzeit-)Reporting beschäftigt sich ein Webinar von KPMG nächste Woche.

Auf Initiative der EU-Kommission soll mit dem Maßnahmenpaket VAT in the Digital Age (ViDA) die Diskrepanz zwischen den in die Jahre gekommenen Mehrwertsteuervorschriften und der „aktuellen digitalen Realität“ (weiter) überwunden werden, heißt es in der Einladung des Beratungsmultis KPMG. Ziel ist, der elektronischen Rechnung in strenger Form und angepasst an die Ära der Online-Plattformen bis 2028 flächendeckend in der EU zum Durchbruch zu verhelfen. Durch eine neue, zentrale Registrierung soll künftig insbesondere auch der Umsatzsteuerbetrug bekämpft werden.

Die Inhalte

ViDA fokussiert auf drei große Themenbereiche, so KPMG:

„Digital Reporting Requirements“ (DRR) auf Basis von E-Rechnungen

Überarbeitete VAT-Regeln für die „Platform Economy“

Ausweitung einer „Single VAT Registration“

Bei dem Webinar am 26.6.2024 geht es u.a. um die Fragen, was sich genau hinter dem Begriff E-Rechnung verbirgt, wie weit aus der Theorie bereits gelebte Praxis geworden ist und ob ViDA zu einer Harmonisierung im komplizierten Geflecht der Umsatzsteuer-Regeln Europas beitragen kann. Auch DDR im Reporting u.a. sind Thema. Die Vortragenden sind Tax-Partnerin Kirstin Krippner und Assistant Manager Michael Zwick-Pevny.