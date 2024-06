Schönherr berät Verdane-Fonds bei Investition in Fiskaly

Wien. Wirtschaftskanzlei Schönherr hat den Private-Equity-Fonds Verdane bei einer Investition in das Wiener FinTech Fiskaly beraten.

„Diese Transaktion unterstreicht das steigende Interesse und Vertrauen in den FinTech-Sektor in Österreich, und in Europa allgemein“, so Partner Thomas Kulnigg, der federführend auf Seite von Schönherr tätig war. Das Closing der Transaktion steht laut einer Aussendung noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen.

Verdane ist ein Investmentunternehmen, das laut den Angaben primär in Unternehmen in den Bereichen Digitalisierung und Dekarbonisierung investiert. Die Verdane-Fonds verfügen demnach über ein Gesamtvolumen von rund 6,9 Mrd. Euro und haben seit dem 2003 rund 400 Investitionen getätigt. Verdane verfügt über Niederlassungen in Berlin, München, Kopenhagen, Helsinki, London, Oslo und Stockholm und beschäftigt rund 140 Mitarbeiter.

Das Unternehmen verfügt über das Nachhaltigkeitszertifikat „B Corporation“ und investiert laut eigenen Angaben nur in Unternehmen, die in einem zukünftig nachhaltigeren Wirtschaftsumfeld erfolgreich sein können. Die Anteile an Verdane werden teilweise von der Verdane-Stiftung gehalten, welche sich auf zwei Bereiche konzentriert: Klimawandel und lokale Gemeinschaften.

Das Wiener FinTech Fiskaly wurde 2019 von Johannes Ferner (CEO), Patrick Gaubatz (CTO) sowie Simon Tragatschnig (COO) gegründet und entwickelt cloudbasierte Fiskalisierungslösungen. Das Produkt „Fiskaly Sign“ bietet beispielsweise API-gesteuerte Fiskalcode-Generierung und Validierungsdienste in Übereinstimmung mit den jeweiligen landesspezifischen Gesetzen. Fiskaly hat seinen Hauptsitz in Wien und Tochtergesellschaften in Deutschland, Spanien und Italien.

Das Beratungsteam