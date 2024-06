KI-Beauftragte in Steuerberatung & KMU: Neue Termine bei BMD

Ausgebucht. Die BMD Akademie bringt mehr Termine für ihren Zwei-Tages-Lehrgang „Ausbildung zum KI-Beauftragten im Bereich Steuerberatung & KMUs“ in Graz, Linz und Wien.

ChatGPT, AI, KI, Large Language Models, Prompten und viele weitere Begriffe mehr sind derzeit bekanntlich in aller Munde: Der erste Termin zum 2-Tagesseminar „Ausbildung zum KI-Beauftragten im Bereich Steuerberatung und KMUs“ der BMD Akademie in Wien war binnen weniger Tage ausgebucht, so Leiter Roland Beranek.

Die neuen Termine

Nun gibt es weitere Termine in Graz, Linz und Wien, verteilt von Juli bis Oktober (von denen einige laut Website mittlerweile ebenfalls ausgebucht sind). Thema ist erneut die praktische Anwendung von KI-Tools in Unternehmen, wobei es neben dem Möglichen auch um das Erlaubte bzw. dessen Grenzen geht. Die Inhalte sind – verteilt auf drei Module – u.a.: