Sustainable Finance Forum findet am 19. September 2024 in Wien statt

ESG & Corporate Finance. Um praktische Nachhaltigkeit in den Unternehmen – und in harten Zahlen – geht es beim Sustainable Finance Forum am 19.9.2024 in Wien.

In der heutigen Geschäftswelt ist die Einbettung von Nachhaltigkeit in die Unternehmenspraktiken nicht mehr nur eine Option, sondern ein Muss, so Veranstalter Linde: Das Sustainable Finance Forum soll demnach einen Fahrplan für Finanzinstitute und Unternehmen bieten. Zielgruppe sind Banken, Versicherungen, Asset Manager und Pensionskassen sowie börsenotierte bzw. kapitalmarktorientierte Unternehmen und natürlich ihre Berater.

Die Veranstaltung

Die fachliche Leitung liegt bei Georg Lehecka, Senior Spezialist der Finanzmarktaufsicht FMA für Nachhaltigkeit und Repräsentant der Behörde in den einschlägigen nationalen und europäischen Gremien. In Form einer Roadmap werden geplante und bevorstehende gesetzliche Änderungen beleuchtet, die Relevanz für den Wirtschaftsstandort aufgezeigt und außerdem praxistaugliche Werkzeuge für die Umsetzung erörtert – etwa für die Operationalisierung der Taxonomie-Verordnung und der nichtfinanziellen Meldeverpflichtungen, verspricht die Ankündigung.

Nach einem allgemeinen Teil bis zur Mittagspause folgen zwei Parallel-Workshops, getrennt für die Gruppen der Finanz- & Realwirtschaft. Zum Programm gehört auch die Podiumsdiskussion „Failing to plan is planning to fail – Transitionspläne von CRD VI bis CSRD konzipieren & umsetzen“, moderiert von Bernd Vasari (Wiener Zeitung).

Zu den Vortragenden gehören: