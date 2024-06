Top Golf startet nahe Wien mit Vavrovsky Heine Marth

Brunn am Gebirge. Lizenznehmer Greenreb bringt das „Top Golf“-Konzept nach Österreich. Kanzlei Vavrovsky Heine Marth hilft beim Start.



Die Greenreb Ltd. ist der offizielle Lizenznehmer des Entertainment-Konzepts „Top Golf“ in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien, so die beratende Kanzlei.

Das aus den USA stammende Entertainment-Konzept hat ein Sport- und Freizeitzentrum als zentrales Element und wurde bisher an mehr als 100 Standorten weltweit umgesetzt, heißt es weiter. Nun soll in Brunn am Gebirge (nahe der südlichen Wiener Stadtgrenze) ein Top Golf-Standort auf rund 30.000 Quadratmetern Fläche entstehen.

Das Beratungsteam

Anlässlich des geplanten Markteintritts in Österreich und der Umsetzung des Top Golf-Konzepts in Brunn am Gebirge wurde das Real Estate Team von Vavrovsky Heine Marth (Partner Christian Marth) mit der Beratung beauftragt; auch gesellschaftsrechtlich war die Kanzlei laut den Angaben für Greenreb tätig.