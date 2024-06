Zwei neue Partnerinnen und ein neuer Partner bei Baker McKenzie

Wien. Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie ernennt Claudia Fochtmann-Tischler, Désirée Prantl und Robert Wippel zu Partnern in Österreich. Ihre Themen sind Unternehmens- bzw. Finanzrecht und Dispute Resolution.



In Österreich werden konkret Claudia Fochtmann-Tischler (Praxisgruppe Corporate / M&A), Désirée Prantl (Praxisgruppe Dispute Resolution) und Robert Wippel (Praxisgruppe Banking & Finance) zu Partnern befördert.

Weltweit gibt Baker McKenzie die Beförderung von 66 Rechtsanwält:innen zu Partner:innen mit Wirkung zum 1. Juli 2024 bekannt (in Nordamerika und Lateinamerika teilweise rückwirkend ab 1.1. 2024). Mit 48 Quereinsteiger:innen, die in diesem Geschäftsjahr in die Büros von Baker McKenzie eingetreten sind, habe die Kanzlei seit dem 1. Juli 2023 weltweit insgesamt 114 Partner:innen dazugewonnen. Zweiundfünfzig Prozent der diesjährigen Partnerbeförderungen entfallen auf Frauen, was 34 von 66 Beförderungen entspricht. Dies sei der bisher höchste Prozentsatz an Partnerbeförderungen von Frauen in der Kanzlei.

Die Beförderungen in Österreich

In Österreich gratuliert der kürzlich wiedergewählte Managing Partner Alexander Petsche den drei Beförderten in einer Aussendung: „Im Namen der Kanzlei möchte ich Claudia Fochtmann-Tischler, Désirée Prantl und Robert Wippel herzlich zu ihrem bedeutenden Karriereschritt gratulieren, der mit dem 75-jährigen Jubiläum von Baker McKenzie zusammenfällt.“

Die Ernennungen unterstreichen „unseren kontinuierlichen Wachstumskurs und ist ein Beweis für unseren Glauben an das Potenzial unserer talentierten Anwältinnen und Anwälte“, so Petsche.