Acredia: Nicole Wendelberger leitet Customer Relations

Wien. Nicole Wendelberger leitet jetzt das Customer Relations Center beim Kreditversicherer Acredia. Sie war bisher Head of Information & Grading.



Acredia ist laut den Angaben die größte Kreditversicherung Österreichs. Wendelberger ist seit 25 Jahren bei Acredia an Bord und durchlief verschiedene Bereiche und Karrierestationen.

Die Position

Zuletzt war die studierte Betriebswirtin als Head of Information & Grading für die Analyse von Klein- und Mittelunternehmen in Österreich und in Südosteuropa zuständig.