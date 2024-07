Clara Fercsak wird Corporate/M&A-Anwältin bei Baker McKenzie

Wien. Clara Fercsak ist jetzt Anwältin im Corporate/M&A-Team der internationalen Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie in Wien.

Clara Fercsak ist seit Oktober 2018 Teil des Corporate/M&A Teams von Kanzlei Baker McKenzie im Büro Wien. Mit 19. Juni 2024 stieg sie laut einer Aussendung zur Rechtsanwältin in der Corporate/M&A Praxisgruppe rund um Gerhard Hermann und Eva-Maria Ségur-Cabanac auf.

Die Aufgaben

Die gebürtige Burgenländerin Fercsak ist auf Corporate/M&A und Carve-Out-Transaktionen spezialisiert. Sie berate österreichische und internationale Unternehmen bei Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, komplexen Carve-Outs und gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen sowie sonstigen Aspekten des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts.

Clara Fercsak hat Rechtswissenschaften an der Uni Wien studiert. Sie startete bei Baker McKenzie als juristische Mitarbeiterin in der Praxisgruppe Real Estate und wechselte 2018 in das Corporate/M&A-Team des Wiener Büros.