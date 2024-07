Rödl & Partner berät Ehrmann bei Kauf von Trewithen Dairy in UK

Cornwall. Rödl & Partner hat den Molkerei-Riesen Ehrmann SE bei der Übernahme von Trewithen (Dairy Cornish Farm Dairy) beraten.

Rödl & Partner hat die Molkereigruppe Ehrmann SE bei der Übernahme von Trewithen Dairy (Handelsname für Cornish Farm Dairy Ltd), einem Molkereiproduzenten mit Sitz in Cornwall, Großbritannien, beraten. Ehrmann werde die Produktionsanlagen von Trewithen erweitern und eine moderne Produktionsstätte in Cornwall eröffnen.

Die Unternehmen

Die Ehrmann SE ist einer der größten Molkereihersteller in Deutschland, mit rund 3.200 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mehr als 1,1 Mrd. Euro. Über sieben internationale Produktionsstandorte und neun Vertriebsbüros werden die Produkte des Unternehmens laut den Angaben in über 75 Ländern weltweit verkauft.

Trewithen Dairy ist seit 1976 im Besitz der Familie Clarke und Verarbeiter von Marken- und Eigenmarken-Milchprodukten aus Cornwall. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter, die Produktpalette umfasst Milch, Sahne, Butter und Joghurt.

Bei der Transaktion wurde die Ehrmann SE durch ein internationales und interdisziplinäres Beraterteam von Rödl & Partner in den Bereichen Financial Due Diligence, Rechtsberatung und Transaktionssteuer unter der Verantwortung der Partner Peter Längle und Oliver Schmitt unterstützt.