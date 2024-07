Datacenter: Nexspace startet in Österreich mit Latham und E+H

IT & Anwälte. Die Datacenter-Plattform Nexspace startet in Österreich: Dafür wird ein Standort bei Graz übernommen. Latham & Watkins und E+H sind behilflich.

Latham & Watkins hat den Infrastrukturinvestor InfraRed Capital Partners und sein Portfoliounternehmen Nexspace (Betreiber von Rechenzentren) beim Markteintritt in Österreich beraten. Der Marktstart erfolgt laut einer Aussendung konkret durch durch die Übernahme eines Rechenzentrums-Entwicklungs-Standorts in Graz. Es biete auf einer Fläche von 1.000 m² Platz für rund 500 IT-Racks mit einer Netzanbindung von bis zu 4 MVA und einer IT-Last von bis zu 2,75 MW zur Kundennutzung.

InfraRed und Nexspace planen den Standort in Graz strategisch auszubauen, um die steigende Nachfrage nach Rechenleistung in der Region zu bedienen, heißt es weiter. Die Transaktion folge auf den Markteintritt durch Nexspace in Deutschland im Jahr 2023, der durch das selbe Latham Team betreut wurde.

Die Beratungsteams