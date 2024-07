Petsche Pollak-Preis für Wirtschaftsstrafrecht 2024 vergeben

Forschungspreis. Kanzlei Petsche Pollak vergibt ihren Preis für Forschungsleistungen im Wirtschafts- und Unternehmensstrafrecht an Jonas Divjak und Konrad Eichblatt.

Unlängst fand im Palais Coburg in Wien die Verleihung des diesjährigen „Petsche Pollak Awards“ statt. Der Preis wurde mittlerweile zum dritten Mal von der auf White Collar Crime und Verteidigung in Wirtschaftsstrafsachen spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei Petsche Pollak für wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet des Wirtschafts- und Unternehmensstrafrechts vergeben.

Die Auswahl der Preisträger erfolgte laut den Angaben durch eine Fachjury bestehend aus den Kanzleipartnern Simone Petsche-Demmel und Andreas Pollak, den Universitätsprofessoren Ingeborg Zerbes und Robert Kert sowie dem Leiter der Straflegislativabteilung im Justizministerium Fritz Zeder. Die Laudatio hielt Georg Kodek, Präsident des Obersten Gerichtshofes.

Die Preisträger

In diesem Jahr ging der mit 7.500 Euro dotierte Preis an Jonas Divjak für seine Dissertation an der Uni Wien und an Konrad Eichblatt für seine Masterarbeit an der WU Wien.

Die Dissertation von Jonas Divjak mit dem Titel „Datenschutz und Strafprozess“ beleuchtet Fragen rund um Datenschutz im Strafverfahren in Zusammenhang mit Datenverarbeitung durch Polizei und Justiz.

Die Masterarbeit von Konrad Eichblatt mit dem Titel „Die Falschqualifikation von Arbeitskräften aus strafrechtlicher Perspektive“ beschäftigt sich mit der Untersuchung der Scheinselbständigkeit und der unzulässigen Qualifikation von Arbeitnehmern als Selbständige im österreichischen Wirtschaftsstrafrecht.

Die Statements

Simone Petsche-Demmel, Fachjurorin und Partnerin der Rechtsanwaltskanzlei Petsche Pollak: „Die stetig wachsende Komplexität des Wirtschaftsstrafrechts wirft zahlreiche wissenschaftliche Fragen auf, deren Bewältigung innovative wissenschaftliche Ansätze erfordert. Der Petsche Pollak Award würdigt nicht nur die herausragenden Leistungen auf diesem Gebiet, sondern betont auch das beständige Streben unserer Kanzlei, einen Beitrag zu Rechtsweiterentwicklung und Fortschritt zu leisten.“

Kanzleipartner und ebenfalls Mitglied der Fachjury, Andreas Pollak: „Die Anerkennung wissenschaftlicher Exzellenz durch den Petsche Pollak Award unterstreicht unser Engagement, den Nachwuchs zu fördern und die stetige Auseinandersetzung mit komplexen Fragen des Wirtschafts- und Unternehmensstrafrechts zu unterstützen.“