Scheuwimmer Präsident der Österreichisch-Japanischen Gesellschaft

Wien. Der Wiener Anwalt Alexander T. Scheuwimmer wurde zum Präsidenten der Österreichisch-Japanischen Gesellschaft (ÖJG) gewählt.

Scheuwimmer, Anwalt bei Taiyo Legal, wurde am 12.06.2024 von der Generalversammlung zum Präsidenten der Österreichisch-Japanischen Gesellschaft (ÖJG) gewählt, so eine Aussendung. Scheuwimmer übernimmt die Leitung des Vorstandes von Noriko Brandl.

Die Aufgaben

Die ÖJG fördere seit mehr als 30 Jahren die Beziehungen zwischen Österreich und Japan in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Sport. Man versteht sich als Plattform für Japaner in Österreich und an Japan interessierte Österreicher.

Dabei pflege die ÖJG traditionell sehr gute Beziehungen einerseits zu anderen bilateralen Organisationen sowie andererseits zu den zwei japanischen Botschaften und der japanischen Außenhandelsstelle in Österreich. Der Schwerpunkt von Scheuwimmers Präsidentschaft soll insbesondere in der Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen liegen.