Sportrecht als neue Disziplin bei FSM Rechtsanwälte

Wien. Die Wiener Kanzlei FSM Rechtsanwälte hat ab sofort auch Sportrecht im Beratungsportfolio. Verantwortet wird die Unit von Anna Maria Stelzer.

Laut einer Aussendung beinhaltet das neue Beratungspektrum unter anderem die Gestaltung, Verhandlung und Prüfung von Sportverträgen, alle arbeitsrechtlichen Belange im Sportbereich und die Gestaltung von Sportsponsoringkonzepten inklusive Sportsponsoringverträge oder Ausrüsterverträge.

Weiters werden demnach Sportvereine, -verbände und -organisationen bei der Gründung und Satzungsgestaltung, bei Fragen zur Geschäftsführung und Vertretung, der Aufnahme und dem Ausschluss von Mitgliedern, bei der Organisation von Veranstaltungen, bei Fragen zu vereinsrechtlichen Haftungen, bei Konfliktlösungen innerhalb des Vereins sowie bei sonstigen rechtlichen Fragen beraten.

Die Statements

„Wir betreuen im Rahmen unserer Rechtsgebiete seit Beginn unserer Kanzlei auch zahlreiche Sportler. Jetzt mit Anna den Bereich Sportrecht auch ganzheitlich abdecken zu können finde ich wirklich cool“, so Benedikt Stockert, Partner bei FSM Rechtsanwälte. „Sport ist nicht nur ein kulturelles und soziales Phänomen, sondern auch ein komplexes rechtliches Terrain. Seit über zehn Jahren beschäftige ich mich intensiv mit den vielfältigen Facetten des Sportrechts und bringe dieses Wissen seit 2020 auch in die Praxis ein. Durch meine fundierte juristische Ausbildung, der zusätzlichen Spezialisierung im Sportmanagement und meiner jahrelangen Lehrtätigkeit an der Universität kann ich akademisches Wissen mit praktischer Erfahrung kombinieren und Mandanten Expertise aus Wissenschaft und Praxis anbieten“, so Anna Maria Stelzer.

Der Werdegang

Die 33-jährige Steirerin Anna Maria Stelzer ist Lehrende für Sportrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Wien, ausgebildete Sportmanagerin und Ständiges Mitglied der Unabhängigen Anti-Doping Schiedskommission sowie Ständiges Mitglied des Protestsenates des Niederösterreichischen Fußballverbandes.

Sie studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und an der University of Edinburgh und war Universitätsassistentin am Institut für Europarecht,

Internationales Recht und Rechtsvergleichung an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Wien. Im April 2024 absolvierte sie die Rechtsanwaltsprüfung.