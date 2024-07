Kredit über 700 Mio. Euro für Industriepark Höchst mit Gleiss Lutz

Industrie & Forschung. Gleiss Lutz hat den Industrieparkbetreiber Infraserv Höchst bei der Refinanzierung und Erhöhung eines Konsortialkredits über 700 Mio. Euro beraten.

Gleiss Lutz hat den Industrieparkbetreiber Infraserv GmbH & Co. Höchst KG bei der Refinanzierung und Erhöhung eines bestehenden Konsortialkreditvertrags in Höhe von 700 Millionen Euro rechtlich beraten, so eine Aussendung. Der Konsortialkreditvertrag soll demnach verschiedenen Investitionsmaßnahmen und der Finanzierung sämtlicher betrieblicher Zwecke der Gruppe dienen.

Der Standort

Die Infraserv-Höchst-Gruppe ist Betreiber des 460 Hektar großen Industrieparks Höchst, eines Industrie- und Forschungsstandort für rund 90 Unternehmen aus den Bereichen pharmazeutische Industrie, Biotechnologie, Basis- und Spezialitäten-Chemie, Pflanzenschutz und Lebensmittelzusatzstoffe. Mit 3.000 Mitarbeitern und mehr als 200 Auszubildenden erzielte die Unternehmensgruppe im Jahr 2022 laut den Angaben einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro.

Im Gleiss Lutz-Team für Infraserv Höchst waren Eva Reudelhuber (Federführung, Partner), Pascal Urban, Cora Seelmann (alle Banking & Finance, alle München), Ocka Stumm (Partner) und Dominik Monz (beide Steuerrecht, beide Frankfurt).