Neveon gründet Schaumstoff-Joint Venture mit Brantner: CMS hilft dabei

Schaumstoff & Recycling. CMS Österreich berät Schaumstoffproduzent Neveon bei der Gründung eines Joint Ventures mit Recycling-Unternehmen Brantner green solutions.

CMS Österreich hat den international agierenden Schaumstoffproduzenten und -verarbeiter Neveon bei der Gründung eines Joint Ventures mit Brantner green solutions beraten. Die Vertragsunterzeichnung fand laut den Angaben am 28. Juni 2024 statt. Die offizielle Gründung des Unternehmens soll nach Prüfung und Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden erfolgen, so eine Aussendung.

Neveon mit Sitz in Kremsmünster bietet Polyurethan-Weich- und Verbundschäume an. Durch das Joint Venture mit Brantner soll die in Österreich vorhandene Lücke im Bereich Matratzenrecycling geschlossen, Rohstoffe im Kreislauf gehalten und neue Stoffströme erschlossen werden, heißt es.

„Zwei Vorreiter“

Mit der Unterzeichnung des Vertrags seien die beiden österreichischen Unternehmen Vorreiter, denn die Gründung erfolge in einem Umfeld, in dem die Recycling-Infrastruktur noch nicht durch eine Inverkehrbringergebühr (EPR) gestützt wird.

Im Kernteam von CMS waren Lead-Partner Alexander Rakosi und Lead Senior Associate Marie-Christine Lidl (beide Corporate/M&A). Auch Partner Dieter Zandler (Competition), Partnerin Gabriela Staber, Associate Isabella Redl (beide Gewerblicher Rechtsschutz) und Associate Alexander Sommergruber (Property & Procurement) waren aktiv.