Noerr-Büro in Warschau ist jetzt eine unabhängige Kanzlei

Polen. Der Standort der Kanzlei Noerr in Warschau wird künftig von Associated Partner Karol Kicun als unabhängige Kanzlei fortgeführt.

Der Standort der deutschen Wirtschaftskanzlei Noerr in Warschau wird seit dem 28. Juni 2024 von Associated Partner Karol Kicun als unabhängige Kanzlei fortgeführt. Noerr verfolgt in den Märkten Mittel- und Osteuropas eine strategische Neuausrichtung und setzt dabei wie berichtet auf Kooperationen statt eigener Büros.

Zu Kinstellar oder auf eigenen Wegen

Im Zuge dessen werden die Standorte in Bratislava, Bukarest und Prag auf die Kanzlei Kinstellar überführt. Das Budapester Noerr-Büro hat sich Kinstellar nicht angeschlossen und firmiert bereits seit Anfang Juni als unabhängige Kanzlei unter neuem Namen.

Noerr und Kinstellar hatten Anfang April ihre Vereinbarung zur Übertragung der Büros und ihre Fortführung durch Kinstellar bekanntgegeben und werden nach Abschluss der Transaktion in Osteuropa einschließlich Ungarn kooperieren. Die Transaktion bedarf unter anderem regulatorischer Freigaben, so eine Aussendung. Noerr selbst hat sechs Standorte in Deutschland und Büros in Alicante, Brüssel, London und New York.