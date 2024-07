RWTÜV steigt bei innovation service network ein mit Cerha Hempel

Innovation & Dienstleister. Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel berät die deutsche RWTÜV Gruppe beim Anteilserwerb an der österreichischen isn – innovation service network.

Die deutsche RWTÜV GmbH setze mit dem Einstieg als strategischer Investor bei der isn – innovation network service GmbH ihre Investments in innovationsorientierte Startups und Unternehmen fort, heißt es. Die RWTÜV Group ist ein Konzernverbund von Technologiedienstleistern mit den Geschäftsbereichen Versicherungsservices, Telekommunikation sowie Energie & Umwelt und ist außerdem Gesellschafter der TÜV Nord AG.

Die Transaktion

Die isn – innovation service network GmbH mit Sitz in Graz zähle mit ihren digitalen Tools zu den Vorreitern auf dem Gebiet des Innovationsmanagements; sie ist außerdem gemeinsam mit internationalen Universitäten an der DEC Education Services AG in der Schweiz beteiligt. „Am Standort Deutschland ist ein hoher Innovationsbedarf in mehreren Branchen gegeben“, so Fabian Fechner, Geschäftsführer der RWTÜV GmbH: Dazu gehe man nun die Partnerschaft ein. „Diese Innovationsservices, von denen wir selber profitieren, wollen wir nun auch unseren Kunden näherbringen und damit ihre wirtschaftliche Dynamik, bestenfalls natürlich die im ganzen Land fördern“, so Fechner.

RWTÜV habe sich auf Empfehlung der BDO für Cerha Hempel als Rechtsberater entschieden. Im Beratungsteam der Kanzlei waren Thomas Trettnak (Lead Partner, M&A), Marcus Lusar (Senior Associate, M&A, IT/TMT), Roman Heidinger (Senior Attorney, IP/IT), Teresa Skerlan (Associate, M&A) und Philipp Gstrein (Junior Associate, M&A, IT/TMT).