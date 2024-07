Neues VKI-Buch gibt Tipps zu Urlaub, Entschädigung & Co: „Gute Reise!“

Wien. Passend zur Reisezeit hat der VKI ein neues Buch zu rechtlichen Themen rund um den Urlaub veröffentlicht. Es beinhaltet auch Musterbriefe zu Entschädigungsforderungen.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat ein neues Konsument-Buch zum Thema Urlaub veröffentlicht. Dieses behandelt rechtliche Themen rund um das Reisen.

Laut einer Aussendung beinhaltet es Informationen zu Reisen mit dem Flugzeug, Mietauto, Bahn, Bus oder Schiff. Weiters informiert es demnach darüber, welche Ansprüche bei Reisemängeln bestehen und wer Hilfestellung gibt, wenn es zu Problemen vor Ort kommt.

Die Details

Autor Manfred Lappe analysiert in dem Buch auf 248 Seiten Fragen wie: Ist eine Reiseversicherung sinnvoll? Welche Zahlungsmittel will man im Ausland nutzen? Was ist bei Reisen mit Kindern zusätzlich zu beachten? Entscheidet man sich für eine Pauschal- oder eine Indiviudalreise?

Behandelt werden unter anderem Themen wie:

Individualreisen

Pauschalreisen

Planung und Buchung

Flug, Bahn, Bus, Schiff

Auto und Mietwagen

Reiseversicherungen

Ansprüche durchsetzen

Tipps für den Notfall

Zusätzlich beinhaltet der Ratgeber auch Musterbriefe zu Entschädigungsforderungen, Reklamation und Reiserücktritt, so der VKI.