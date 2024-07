Cornelia Lanser ist jetzt Anwältin bei Haslinger / Nagele

Wien. Cornelia Lanser (31) ist jetzt Rechtsanwältin im Team Öffentliches Wirtschaftsrecht der Kanzlei Haslinger / Nagele. Sie ist Lehrbeauftragte für Glücksspielrecht an der Uni Wien.



Nach knapp dreijähriger Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärterin ist Dr. Cornelia Lanser, LL.M. (Leiden) nun Rechtsanwältin im Team Öffentliches Wirtschaftsrecht am Wiener Standort der Kanzlei Haslinger / Nagele, so eine Aussendung.

Laufbahn und Tätigkeit

Die Tätigkeitsschwerpunkte von Cornelia Lanser liegen demnach in verschiedenen Bereichen des europäischen und österreichischen öffentlichen Rechts, mit besonderem Fokus auf Umweltrecht, insbesondere Anlagenrecht, Produktrecht und Abfallrecht. Ein Hauptaugenmerk ihrer Arbeit gelte der Kreislaufwirtschaft. Univ.-Prof. Wilhelm Bergthaler, Partner im Team Öffentliches Wirtschaftsrecht: „Cornelia Lanser hat sich in den vergangenen Jahren als herausragende Juristin und Kollegin mit echtem Teamgeist bewährt.“

Lanser hat Rechtswissenschaften an der Universität Wien studiert und war vier Jahre als Universitätsassistentin am Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung am Lehrstuhl von Univ.-Prof. Thomas Jaeger tätig. 2020 promovierte sie mit Auszeichnung an der Uni Wien, nachdem sie einen Forschungsaufenthalt am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg verbrachte. Sie hat 2020/2021 ein LL.M.-Studium in Leiden (Niederlande) absolviert, ist Fachautorin und -vortragende sowie Lehrbeauftragte für Glücksspielrecht an der Universität Wien.