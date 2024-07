Jasmin Rosita Zareie ist jetzt Anwältin bei DLA Piper in Wien

Wien. Jasmin Rosita Zareie ist jetzt Anwältin im Litigation & Regulatory Team von DLA Piper. Kenneth Wallace-Müller und Michail Fouzailov werden Counsel (Finance), Roman Abu Salekh wird Senior Associate.



Jasmin Rosita Zareie verstärkt ab sofort als eingetragene Rechtsanwältin das Litigation & Regulatory Team rund um Partner Georg Krakow am Wiener Standort von DLA Piper, so eine Aussendung der Kanzlei. Darüber hinaus kündigt DLA Piper am Standort Wien zum 1. Juli 2024 Solicitor Kenneth Wallace-Müller, LL.M. B.Sc. (Hons) und Anwalt Michail Fouzailov, LL.M., beide aus der Praxisgruppe Finance, als Counsel an. Die Kanzlei gibt außerdem die Promotion von Roman Abu Salekh zum Senior Associate bekannt.

Die Aufgaben und der Werdegang

Mag. Jasmin Rosita Zareie ist laut den Angaben seit April 2022 in der internationalen Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper tätig. Nach Abschluss der Studien Politikwissenschaft und Rechtswissenschaften an der Universität Wien, arbeitete sie in den nationalen und internationalen Dispute Resolution Teams mehrerer internationaler Anwaltskanzleien in Österreich, am Oberlandesgericht Wien und am Institut für Internationales Recht der Universität Wien.

Funktionen bei IBA und UNCITRAL

Zareie verfüge über langjährige Erfahrung in großen und komplexen, nationalen und internationalen wirtschaftsrechtlichen Streitverfahren, Compliance und Investigations, Schiedsverfahren, ADR und White Collar Crimes. Sie ist außerdem österreichische Vertreterin der International Bar Association (IBA) und Delegationsleiterin der UNCITRAL Working Group I & II bei den Vereinten Nationen in New York.

Georg Krakow, MBA, Leiter des Bereiches Litigation & Regulatory bei DLA Piper in Wien: „Jasmin ist ein hervorragendes Beispiel für eine Karriere einer ausgezeichneten österreichischen Juristin auf internationalem Parkett. Ich gratuliere ihr sehr herzlich zu ihrer Angelobung als Rechtsanwältin und freue mich darauf, gemeinsam mit ihr weiterhin in unseren spannenden Fällen Lösungen für unsere Mandantinnen und Mandanten zu finden.“