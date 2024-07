Kudelski Group verkauft SKIDATA an Assa Abloy: Die Berater

Grödig. Zugangssysteme-Hersteller SKIDATA wird von der Kudelski Group an Assa Abloy verkauft: Baker McKenzie, Hogan Lovells, Goldman Sachs u.a. sind behilflich.



Die Kudelski Group mit Sitz in der Schweiz, ein Weltmarktführer für digitale Sicherheitslösungen, verkauft die österreichische SKIDATA Gruppe an den schwedischen Branchenkollegen Assa Abloy. Der Bereich hat laut einer Aussendung einen Wert von rund 340 Millionen Euro. Skidata mit Sitz in Gröding (Salzburg) hat rund 10.000 Zugangssysteme in 100 Ländern installiert, insbesondere für Skilifte und Parkhäuser.

Das Unternehmen

Skidata habe sich in den letzten 23 Jahren unter der Leitung von Kudelski zu einem weltweiten Anbieter von Lösungen für die Bereiche Parken und Mobilität sowie Sport und Unterhaltung entwickelt. Nun will sich die Kudelski Group nach eigenen Angaben neu aufstellen und stärker auf digitale Sicherheitstechnologien und -lösungen für Medien, IoT und Cybersecurity-Märkte fokussieren.

Die Transaktion unterliegt der behördlichen Genehmigung und den üblichen Abschlussbedingungen, so die Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells, die Kudelski beim Verkauf beraten hat. Der Abschluss wird für das dritte Quartal 2024 erwartet.

Die Beratungsteams