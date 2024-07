VIG-Vorständin Liane Hirner weiter in EIOPA-Interessengruppe

Aufsicht & Finanzfirmen. VIG-Vorständin Liane Hirner wurde als Mitglied der EIOPA Interessensgruppe IRSG wiedergewählt. Sie vertritt damit die Versicherer bei der Europa-Aufsicht.

Liane Hirner, Vorstandsmitglied und CFRO der Vienna Insurance Group (VIG), wurde für eine weitere vierjährige Funktionsperiode in die Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (IRSG) der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) gewählt. Dort werde sie an der Weiterentwicklung des Regulierungsumfelds mitwirken, heißt es in einer Aussendung der VIG.

Die Stimme der Versicherer

Liane Hirner bleibe damit weiterhin das einzige österreichische Mitglied des 30-köpfigen Gremiums. Als Industriemitglied vertrete sie die Interessen der Versicherungsbranche gegenüber der EIOPA in Bezug auf geplante Regulierungen und Maßnahmen zu Versicherungsthemen. „Ich freue mich über meine Wiederwahl und werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass künftige EU-Vorgaben pragmatisch und marktorientiert formuliert werden“, wird Hirner zitiert.

Die EIOPA konsultiert ihre Interessengruppen zu regulatorischen und technischen Normen und deren Umsetzung sowie zu Leitlinien und Empfehlungen, soweit diese nicht einzelne Versicherungsunternehmen betreffen, heißt es dazu.