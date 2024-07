Von Südtirol nach Wien: Matthias Gauly wird Rektor der Vetmeduni

Hochschulen & Management. Prof. Matthias Gauly wird der nächste Rektor der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Er kommt von der Uni Bozen.

Der Universitätsrat hat Prof. DDr. Matthias Gauly zum neuen Rektor der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmeduni) gewählt, teilt die Hochschule in einer Aussendung mit. Nach einem internationalen Auswahlverfahren und intensiver Suche durch die Findungskommission habe der Senat einen Dreiervorschlag übermittelt, aus dem der Universitätsrat in einer geheimen Abstimmung Gauly gewählt hat.

Die Funktionsperiode von Matthias Gauly beginnt am 15. April 2025 und dauert vier Jahre. Er folgt auf Petra Winter, die seit 2016 Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien ist und zuvor das Amt der Vizerektorin für Lehre und klinische Veterinärmedizin innehatte.

Die Laufbahn

Matthias Gauly studierte an den Universitäten Bonn und Gießen Agrarwissenschaften mit Vertiefung in Nutztierwissenschaften sowie Veterinärmedizin. Darüber hinaus promovierte er in beiden Disziplinen. Zwischen 1998 und 2003 war er Assistenzprofessor am Institut für Tierzucht und Genetik an der Universität Gießen, wo er seine Habilitation in der Nutztierbiologie und -zucht (Venia legendi) erhielt. Danach wechselte er zum Department für Tierwissenschaften an die Universität Göttingen, wo er bis 2014 den Lehrstuhl für Produktionssysteme der Nutztiere innehatte.

Seit 2014 ist er laut den Angaben Vorsitzender der tierwissenschaftlichen Arbeitsgruppe an der Fakultät für Wissenschaft und Technologie an der Freien Universität Bozen in Italien und seit 2017 Prodekan für Forschung an der dortigen Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften, deren Aufbau er mitgestaltet hat.