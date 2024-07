Privatunis: ÖPUK-Vorsitzender Wöber wird Vizepräsident der EUPHE

Europa & Academia. Karl Wöber, Präsident der österreichischen Privatunis, wird Vize des Netzwerks der europäischen nichstaatlichen Universitäten, der EUPHE.

Die European Union of Private Higher Education (EUPHE) ist das europäische Netzwerk der nichtstaatlichen Hochschuleinrichtungen und vertritt nach eigenen Angaben 700 Hochschuleinrichtungen mit rund 1,4 Millionen Studierenden. Nun hat die Generalversammlung der EUPHE bei ihrer kürzlich in Maribor stattgefundenen Sitzung den Vorsitzenden der Österreichischen Privatuniversitätenkonferenz (ÖPUK), Karl Wöber, zu ihrem ersten Vizepräsidenten gewählt, so eine Aussendung.

Die 2018 gegründete EUPHE fördere den Austausch von Erfahrungen und Standards guter Wissenschaft in der nichtstaatlichen Hochschulbildung und vertrete die Interessen privat organisierter Hochschulen auf europäischer und internationaler Ebene. Die ÖPUK, ein Gründungsmitglied der EUPHE, ist Interessenvertretung von 19 österreichischen Privatunis mit rund 20.000 Studierenden. Ihr Präsident Karl Wöber ist Rektor der Modul University Vienna.

Der neue EUPHE-Vorstand

Der neue Vorstand der EUPHE setzt sich wie folgt zusammen (die Funktionsperiode umfasst zwei Jahre):