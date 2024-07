Versicherer Generali: Matthias Gerbavsits leitet die Ostregion

Wien. Matthias Gerbavsits leitet künftig die Region Wien, Niederösterreich und Burgenland bei der Generali. Er folgt auf Reinhard Pohn, der in den Vorstand geht.



Per 1. August 2024 übernimmt Matthias Gerbavsits die Leitung der Region Ost (Wien, Niederösterreich und Burgenland) von Reinhard Pohn, der seit 1. Juli im Vorstand der Generali Versicherung das Ressort Vertrieb und Marketing verantwortet. Gerbavsits war bisher Leiter des Exklusiv-Vertriebs von Generali in Österreich: Diese Stelle wird laut einer Aussendung des Versicherers neu ausgeschrieben.

Die Laufbahn

Gerbavsits hat Betriebswirtschaft studiert und begann 2014 als Trainee mit Schwerpunkt Vertrieb bei der Generali. In Folge wurde er Spezialist für die zentrale Steuerung der angestellten Außendienstmitarbeiter:innen und Konzernagent:innen. Als Assistent des Leiters Verkauf in der Landesdirektion Niederösterreich lernte er die Region Ost bereits 2020 kennen. 2021 wechselte Gerbavsits in den Exklusiv-Vertrieb der Generalsdirektion als Strategischer Vertriebsentwickler und übernahm nach einem internationalen Talente- und Management-Programm der Generali Group 2022 die Leitung der Abteilung. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat er erfolgreich den Exklusiv-Vertrieb der Generali mit rund 1.900 Kudenbetreuer:innen im Außendienst und über einer Million Kund:innen geführt, so der Versicherer.

Generali CSMO Reinhard Pohn wird zitiert: „Mit Matthias Gerbavsits haben wir die ideale Nachfolge an der Spitze der Region Wien, Niederösterreich und Burgenland gefunden. Er ist nicht nur fachlich und als Manager hervorragend qualifiziert. Als empathischer und engagierter Kollege mit hohem Qualitätsanspruch ist er auch bestens im Unternehmen vernetzt und mit der Region vertraut. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Aufgaben.”