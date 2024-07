Hitachi verkauft Joint Venture-Anteil an Bosch mit Freshfields

Air Conditioning. Freshfields berät Hitachi beim Verkauf eines Joint Venture-Anteils mit JCI an die Robert Bosch GmbH. Letztere lässt sich das 1,4 Mrd. Dollar kosten – und mehr.

Kanzlei Freshfields hat Hitachi Global Life Solutions, Inc. beim Verkauf ihrer 40-Prozent-Beteiligung an der Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd. (JCH) beraten. JCH ist ein Joint Venture zwischen Hitachi und Johnson Controls International (JCI). Käufer des 40-Prozent-Anteils ist die Robert Bosch GmbH.

Die Transaktion

Bosch zahlt für Hitachis 40-Prozent-Anteil laut den Angaben rund 1,4 Mrd. US-Dollar. Hitachi werde gleichzeitig wichtige Teile des Japan-Geschäfts von JCH erwerben. Parallel dazu verkauft JCI sein Ductless Heating, Ventilation, and Air Conditioning-Geschäft („HVAC“) an Bosch für weitere 4,5 Milliarden US-Dollar.

Die drei miteinander verknüpften Transaktionen zeichneten sich durch erhebliche Komplexität aus, u.a. in Lizenzfragen, so die beratende Kanzlei. Freshfields fungierte als internationaler und japanischer Berater für Hitachi.