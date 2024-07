Holding von Versicherer FWU ist pleite: FMA reitet in Österreich ein

Fondspolizzen. Nach der Insolvenz der deutschen Holdinggesellschaft der Versicherungsgruppe FWU ergreift die Finanzmarktaufsicht FMA Maßnahmen in Österreich.

FWU Austria vertreibt in Österreich ausschließlich fondsgebundene Lebensversicherungen, so eine Aussendung der FMA.

Das Problem

Am 19. Juli 2024 hat die deutsche FWU AG mit Sitz in Grünwald bei München beim Amtsgericht München Insolvenz angemeldet. Die FWU AG ist die Holdinggesellschaft der FWU-Gruppe, die aus mehreren Versicherungsunternehmen besteht und u.a. in Luxemburg, Österreich und Italien Lebensversicherungen vertreibt. Die gesamte FWU-Gruppe wird von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, dem „Commissariat aux Assurances“ (CAA) beaufsichtigt. Sie hat laut Branchenmedium Fonds Professionell in Europa rund 285.000 Kunden mit 1,9 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen.

Die österreichische Tochter FWU Life Insurance Austria AG („FWU Austria“) unterliegt der Aufsicht der FMA. Die FMA stehe im intensiven Kontakt mit dem Gruppenaufseher CAA und mit dem Management der FWU Austria und habe Maßnahmen angeordnet, die den laufenden Betrieb und die Betreuung der Versicherungskunden der FWU Austria sicherstellen sollen, so die Aussendung der Behörde weiter. Bis auf weiteres werde die FWU Austria kein Neugeschäft eingehen.

FWU in Österreich

Bei der FWU Austria handelt es sich um ein eigenständiges Versicherungsunternehmen mit österreichischer Konzession. Die FWU Austria vertreibt ausschließlich fondsgebundene Lebensversicherungen und hatte Ende Juni 2024 einen Bestand von ca. 38.000 Verträgen mit überwiegend österreichischen und auch italienischen Kunden. Das Fondsvolumen beträgt insgesamt rund € 880 Millionen. Der Marktanteil der FWU Austria in Österreich betrug im vergangenen Jahr 1,3% gemessen am Prämienaufkommen.

Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen werden die Prämien der Versicherten – nach Abzug von Kosten, Steuern und einer Prämie für das Versicherungsrisiko – in Fondsanteile investiert. Die Wertentwicklung der Fondsanteile bestimmt, welche Leistung die Versicherten aus der Lebensversicherung erhalten; sie ist abhängig von der Entwicklung der vom Kunden ausgewählten Fonds und unterliegt entsprechenden Schwankungen an den Finanzmärkten. Die Fondsanteile bilden ein Sondervermögen (Deckungsstock), um die Ansprüche der Versicherten zu gewährleisten. Die FWU Austria hat bislang stets die aufsichtsrechtlichen Eigenmittelvorschriften erfüllt, wodurch auch außergewöhnliche Belastungen ausgeglichen werden können, so die FMA.