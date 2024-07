Kanzlei PHH eröffnet einen zweiten Standort in Graz

Wirtschaftskanzleien. Anwaltskanzlei PHH eröffnet eine neue Niederlassung in Graz. Die Leitung hat Partnerin Stefanie Werinos mit Steiermark-Affinität.

Mit dem Schritt will die Wiener Wirtschaftskanzlei PHH Rechtsanwält:innen in Richtung Süden expandieren, heißt es: Die Leitung des Standorts übernimmt Stefanie Werinos, Partnerin und Teamleiterin für öffentliches Wirtschaftsrecht. Mit dem zweiten Standort in Graz baue man vor allem das Kompetenzfeld in der Industrie sowie produzierenden Gewerbe aus.

Die Aufgabe

Schon jetzt betreue PHH von Wien aus Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen in ganz Österreich. Vor allem in der Steiermark und Kärnten sei man aber seit einiger Zeit verstärkt unterwegs, auch dank Partnerin Stefanie Werinos, die in der Steiermark verwurzelt ist. Jetzt rücke die Kanzlei mit dem neuen Standort Graz auch physisch näher an ihre Mandanten.

Werinos, die bei PHH das Team öffentliches Wirtschaftsrecht leitet, sieht im Süden Österreichs vor allem für die Bereiche Umwelt-, Energie und Vergaberecht aber auch für Immobilien- und Baurecht ein großes Potential, so eine Aussendung: „Meine Kernthemen sind Zukunftsthemen, an denen kein Unternehmen und keine Organisation vorbeikommt. Dies gilt insbesondere für die Steiermark, wo viele Produktionsbetriebe beheimatet sind.“

Zudem werde PHH Immobilienpartnerin Julia Fritz als gebürtige Steirerin künftig verstärkt auch in der Steiermark und Kärnten im Immobiliengeschäft tätig werden. Werinos werde den Aufbau des PHH Standorts in Graz vorantreiben.