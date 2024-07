EY Law & EY Österreich: Speigner und E-Siginy sind neu auf Partnerebene

Wien/Salzburg. Katrin Speigner (38) ist neue EY Law Partnerin am Standort Salzburg. Und Karim El-Siginy ist neuer Partner bei EY Österreich: Er ist Head of Public Sector Technology Strategy & Transformation.



Katrin Speigner ist seit dem 1. Juli 2024 neue EY Law Partnerin. Sie ist auf Gesellschafts- und Unternehmensrecht sowie M&A spezialisiert. In einer Aussendung wird sie als „treibende Kraft hinter dem Erfolg der Salzburger Niederlassung“ von EY Law (in Österreich konkret repräsentiert durch die Kanzlei Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte) bezeichnet. Ihre Beförderung zeige auch die zentrale Rolle, die EY Law weiblichen Führungskräften und dem Standort in Salzburg einräumt.

Rechtsanwältin Dr. Katrin Speigner ist laut den Angaben seit 2017 für EY Law in Salzburg tätig. „Als erste und einzige der Big Four-Kanzleien haben wir eine Niederlassung in Salzburg etabliert und sprechen damit nationale und internationale Mandant:innen an, die moderne, interdisziplinäre Beratung in einem großen Netzwerk schätzen“, so Speigner.

„Ich freue mich besonders, dass eine weitere Frau die Partnerschaft von EY Law verstärkt. Solche Karrieren sind meiner Erfahrung nach nicht nur ein starkes Zeichen für den weiblichen Nachwuchs, sondern für alle jungen Talente, die nicht mehr einem eher starren, einheitlichen Berufsbild entsprechen wollen“, so Helen Pelzmann, Partnerin bei EY Law.

Karim El-Siginy wird Partner bei EY Österreich

Karim El-Siginy (39) ist neuer Partner bei EY Österreich. Er ist seit März 2022 bei EY und als Head of Public Sector Technology Strategy & Transformation tätig. Vor seinem Wechsel zu EY war er laut den Angaben elf Jahre lang in der IT-Beratung und bringe umfangreiche Erfahrung im Bereich IT-Transformation und Digitalisierung mit.

El-Siginy absolvierte einen Teil seiner Ausbildung in Kairo und schloss anschließend seinen Master an der Johannes Kepler Universität in Linz und seinen MBA an der WU Executive Academy ab.