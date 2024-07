SAP-Spezialist Camelot geht an Accenture: Gleiss Lutz hilft den Verkäufern

Family Business. Gleiss Lutz berät die Inhaberfamilie beim Verkauf des Management- und Technologieberatungsunternehmens Camelot an Accenture.

Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz begleitet laut einer Aussendung den Verkauf des SAP- und Lieferkettenspezialisten Camelot an den Beratungsmulti Accenture. Die Camelot-Gruppe ist laut den Angaben auf SAP-Transformationsberatung mit Fokus auf Supply Chain Management, Daten und Analytik spezialisiert. Das Kundenportfolio umfasse große und mittelständische Unternehmen aus der Chemie-, Pharma-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Neben dem Hauptsitz in Mannheim unterhält Camelot Niederlassungen in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Polen, Serbien, Spanien und der Schweiz. Rund 700 Beschäftigte sollen im Zuge der Übernahme zu Accenture wechseln.

Die Kanzlei berate regelmäßig Unternehmerfamilien und Familienunternehmen bei Umstrukturierungen, Transaktionen, in Nachfolgefragen etc. Unter anderen hat man demnach auch den Gesellschafter des österreichischen Automobil-Zulieferers ZKW beim Verkauf der Gruppe an die südkoreanische LG Corporation beraten.

Der Camelot-Deal

Mit der Übernahme will Accenture seine SAP- und KI-basierten Supply-Chain-Kompetenzen stärken, um Kunden beim Aufbau intelligenter und widerstandsfähiger Lieferketten zu unterstützen, heißt es. Der Vollzug der Transkation unterliege üblichen Bedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Accenture ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen mit 750.000 Mitarbeitern.

Im Gleiss Lutz-Team waren Jochen Tyrolt (Federführung, Partner), Martin Schockenhoff (Of Counsel, beide Stuttgart), Nico Holtkamp (Hamburg), Christoph Meissner (Berlin), Nikolas Frey, Bosede Staudenmayer und Valentin Zemmrich (alle Stuttgart, alle M&A). Dabei waren auch Martin Viciano Gofferje (Partner, Berlin), Oliver Wolf, Nils Kraus (beide Stuttgart), Julia Wohlmuth (Frankfurt, alle M&A), Johann Wagner (Partner), Hendrik Marchal (Counsel), Michael Gröber, Markus Günther (alle Steuerrecht, alle Hamburg), Herwig Lux (Counsel), Christopher Noll (beide IP/Tech, beide Stuttgart), Johannes Hertfelder (Partner), Alexandra Bruch, Tim Seiter (alle Kartellrecht, alle Stuttgart), Rut Steinhauser (Partner), Josefine Chakrabarti (Counsel), Anke Siemer-Arcq (alle Arbeitsrecht, alle Berlin), Carsten Fitting, Andreas Duttig (beide Gesellschaftsrecht, beide Stuttgart), Manuel Klar (Counsel, Datenschutzrecht, München), Jacob von Andreae (Partner), Aylin Hoffs und Matthias Hahn (alle Öffentliches Recht/Außenwirtschaftsrecht, alle Düsseldorf).