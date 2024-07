Drei neue Partnerinnen bei Oberhammer Rechtsanwälte

Wels/Wien. Lydia Kerbler, Julia Oberndorfer und Silvia Siebenstich sind jetzt Partnerinnen bei Wirtschaftskanzlei Oberhammer. Ihre Themen sind Unternehmensrecht, Restrukturierung, Immobilien- und Fremdenrecht.



Seit 1. Juli 2024 verstärken Lydia Kerbler und Julia Oberndorfer am Standort Wels sowie Silvia Siebenstich am Standort Wien als neue Partnerinnen das Führungsteam von Oberhammer Rechtsanwälte, so eine Aussendung.

Lydia Kerblers Bereiche sind Immobilienrecht, Vertragsrecht und Unternehmensrecht mit Spezialisierung auf Unternehmensnachfolge. Sie war bis 2021 Partnerin in einer Wirtschaftskanzlei, bevor sie zu Oberhammer Rechtsanwälte nach Wels wechselte.

Julia Oberndorfer bringe Expertise in den Bereichen Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz sowie Erfahrung im Immobilienrecht in die Partnerschaft ein. Sie war bis 2018 Rechtsanwältin in einer Wirtschaftskanzlei, wechselte dann als Projektleiterin Immobilien/Expansion zu einem Handelskonzern und ist seit 2021 bei Oberhammer Rechtsanwälte in Wels tätig.

Silvia Siebenstich ist seit 2018 in der Abteilung „Corporate Migration & Private Clients“ der Oberhammer Rechtsanwälte GmbH in Wien. Ihr Tätigkeitsfeld umfasst Arbeitsrecht, Corporate Migration, Erteilung und Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft und Immigration Litigation, so die Kanzlei. Die neue Partnerin spricht mehrere Fremdsprachen fließend, darunter Englisch, Slowakisch und Tschechisch.

Das Statement

„Es ist uns als Kanzlei wichtig, dass wir Talente und Stärken erkennen und fördern. Wir sind überzeugt, dass die drei neuen Partnerinnen mit ihrer Expertise, ihrem Engagement und ihren menschlichen Stärken einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Erfolg der Kanzlei leisten werden und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen die Zukunft unserer Kanzlei zu gestalten und unseren Mandanten weiterhin erstklassige Rechtsberatung zu bieten“, so Fritz Ecker, Partner bei Oberhammer Rechtsanwälte.