Ein neuer Partner und zwei neue Anwältinnen bei Kanzlei E+H

Wien. Arndt Blaschka ist neuer Partner der Kanzlei E+H: Seine Themen sind Immobilien, M&A und Restrukturierung. Theresa Weiss-Dorer und Evelin Herzog sind jetzt Anwältinnen.

Der neue Partner Arndt Blaschka war laut einer Aussendung zuvor als Rechtsanwalt und ständiger Substitut bei E+H tätig und habe sich in den letzten Jahren als Experte in seinen Fachbereichen bewährt. Er verfügt demnach über umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Immobilien- und Liegenschaftstransaktionen sowie Bauträger-, Public-Private-Partnership- und Infrastrukturprojekten. Darüber hinaus ist er regelmäßig in den Bereichen Restrukturierung und M&A tätig.

Mag. Arndt Blaschka, MSc. hat Rechtswissenschaften an der Uni Graz studiert und war damals bereits juristischer Mitarbeiter am Grazer Standort von E+H. Zusätzlich zu seinem rechtswissenschaftlichen Studium absolvierte er ein Studium im Bereich Immobilienmanagement und Bewertung an der Technischen Universität Wien (TU).

Zwei neue Rechtsanwältinnen

Kanzlei E+H gibt außerdem die Übernahme von Theresa Weiss-Dorer und Evelin Herzog als Rechtsanwältinnen und ständige Substitute in der Kanzlei bekannt.

Theresa Weiss-Dorer war bisher in den Practice Groups Arbeitsrecht und Konfliktlösung tätig. Sie hat einen Bachelor- und Masterabschluss in Wirtschaftsrecht von der Wirtschaftsuniversität Wien und Erfahrung als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Österreichisches und Europäisches Arbeits- und Sozialrecht, sowie als Rechtsanwaltsanwärterin in einer internationalen Wirtschaftsrechtskanzlei.

Evelin Herzog hat sich auf die Practice Groups Corporate + M&A und Real Estate spezialisiert. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und verbrachte ein Semester an der Universität Turku in Finnland. Aufgrund ihrer Studienleistungen wurde sie in das High Potential Programm der Universität Wien aufgenommen; sie hat Praktika in Wiener Wirtschaftsrechtskanzleien und als Volontärin am WKO Außenwirtschaftscenter in Helsinki absolviert.