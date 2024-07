Zwei neue Partner bei PwC: Maximilian Huber und Peter Haberl

Wien. PwC Österreich ernennt Maximilian Huber (44) und Peter Haberl (38) zu Advisory-Partnern. Ihre Themen sind Finanzierung und Restrukturierung bzw. IT-Strategien.

Zum Start des neuen Geschäftsjahres gibt es seit Anfang Juli zwei neue Partner im Fachbereich Unternehmensberatung (Advisory) bei PwC Österreich.

Die beiden neuen Partner

Maximilian Huber (44) ist seit 2006 bei PwC Österreich tätig und leitet die Abteilung Deal Strategy und Capital Advisory. Seine Schwerpunkte liegen laut den Angaben in den Bereichen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung, Restrukturierungsberatung und Transaktionsberatung.

Der gebürtige Südtiroler absolvierte ein Masterstudium für Internationale Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Innsbruck und Bocconi (Mailand) sowie einen MBA an der Universität St. Gallen.

Das Statement

„Wir freuen uns sehr, Maximilian Huber und Peter Haberl als ausgewiesene Experten in unserer Partnerschaft willkommen zu heißen“, so Roland Schöbel, Advisory Leader bei PwC Österreich: „Mit ihrer umfassenden Erfahrung in der Finanz- und IT-Beratung werden sie unser Team erheblich bereichern, unser Beratungsangebot weiter stärken und unseren Kunden ein vielfältiges Lösungsportfolio anbieten.“