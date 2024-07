Kooperative Stadt- und Regionalentwicklung: Ausbildung heuer ausgebaut

Postgraduate. Der Universitätslehrgang und das Masterprogramm „Kooperative Stadt- und Regionalentwicklung“ an der Uni Wien starten ab Oktober 2024 neu mit dem Wahlmodul „Die resiliente Region“.

Gemeinden und Regionen stehen im Wandel, so die Uni Wien in einer Aussendung: Durch stetig zunehmende Urbanisierung, Migrationsbewegungen, Klimawandel und (wirtschaftliche) Strukturwandel ergeben sich neue Herausforderungen in der Stadt‐ und Regionalentwicklung. Die Rahmenbedingungen und Steuerungsfragen werden komplexer; Kooperationen seien eine zwingende Voraussetzung in der Gestaltung und Umsetzung von Entwicklungsprozessen.

Das Programm

Hier will die Uni Wien mit ihrem Universitätslehrgang / Masterprogramm „Kooperative Stadt- und Regionalentwicklung“ ansetzen: Als Gesamtausbildung soll es dazu befähigen, das vermittelte konzeptionelle wie theoretische Wissen und die praxisorientierten Übungen im jeweiligen Berufskontext anzuwenden.

Zur Wahl stehen insgesamt fünf Module: „Die soziale Region“, „Die smarte Region“, „Die unternehmerische Region“, „Die nachhaltige Region“ und – ab heuer neu – „Die resiliente Region“. Der Abschluss lautet auf Akademische*r Expert*in bzw. Master of Arts (CE), die Zahl der ECTS-Punkte liegt im neuen Curriculum beim Master jetzt bei 120 (bisher 90). Sowohl Lehrgang wie Masterprogramm sind auf vier Semester (berufsbegleitend) ausgelegt, die Kosten liegen laut Uni Wien-Programmbeschreibung bei 10.000 bzw. 14.500 Euro.