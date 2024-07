Martin Hanzl wird jüngster Partner bei EY Law Österreich

Wien. Martin Hanzl wurde zum Partner bei EY Law Österreich ernannt: Mit 32 ist der „NewTech“-Teamchef jüngster Partner der Kanzlei.

Martin Hanzl (32) ist neuer Partner bei EY Law Österreich und damit jüngster Partner der Kanzlei, so eine Aussendung. Das NewTech Team – seit 2021 unter der Leitung von Martin Hanzl – sei einer der am schnellsten wachsenden Bereiche von EY Law. Künstliche Intelligenz, Blockchain und Crypto-Assets sind spätestens seit ChatGPT auch im Alltag angekommen, heißt es in der Aussendung weiter (auch wenn der Crypto-Hype dem aktuellen KI-Hype eigentlich zeitlich voranging, Anm.d.Red.).

Die Aufgaben

Mit den IT-Entwicklungen gehen komplexe Rechtsfragen einher, die das Team rund um Hanzl als einer der Marktführer in Österreich betreue, so EY Law. Zu den Klienten der Praxisgruppe gehören demnach Fintechs und traditionelle Finanzinstitute ebenso wie Crypto Asset Service Provider im Rahmen ihrer Europa-Strategie.

Hanzl ist bzw. war außerdem Fachvortragender (u.a. Harvard Law School) und -autor sowie Projektverantwortlicher bei Forschungsprojekten des European Law Institute (ELI) wie „Blockchain and Smart Contracts“ oder „Succession of Digital Assets, Data and other Digital Remains”.

Die Statements

„Ich freue mich sehr, ab sofort Teil der EY Law Partnerschaft zu sein und in dieser Position weiter an unserer führenden Stellung im NewTech-Bereich arbeiten zu dürfen. Der europäische Gesetzgeber hat mit der Digitalisierungsstrategie, allen voran dem AI Act, Data Act und MiCAR, den Grundstein für rechtssichere Innovation gelegt und wir freuen uns, unsere Mandant:innen sicher durch die Regulatorik zu navigieren“, wird Hanzl zitiert.

„Martin Hanzl überzeugt bereits seit Jahren mit umfassendem Wissen im NewTech-Bereich. Mit seiner Fähigkeit, komplexe regulatorische und technische Rechtsfragen mandanten-orientiert zu lösen, bringt er einen enormen Mehrwert für unsere Kanzlei“, so Mario Gall, Partner bei EY Law.