Nachhaltigkeitspreis ASRA feiert den 25er: Einreichfrist bis Ende September 2024

Wien. Der Austrian Sustainability Reporting Award (ASRA) zeichnet die besten Nachhaltigkeitsberichte aus: Er wird von KSW und IWP heuer zum 25. Mal vergeben.

Seit 25 Jahren zeichnet die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) gemeinsam mit dem Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (IWP) und weiteren Partnern herausragende Leistungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit dem Austrian Sustainability Reporting Award (ASRA) aus.

Unternehmen und Rechtsträger können sich laut den Angaben ab sofort für den diesjährigen Preis bewerben. Die Einreichfrist endet laut den Veranstaltern am 30. September 2024, die Preisverleihung findet am 26. November 2024 in der Mensa der WU Wien statt. Der ASRA 2024 wird in drei Kategorien vergeben:

Unternehmen, deren Aktien im Prime Market der Wiener Börse notieren („Prime Market Unternehmen“). Diese Unternehmen müssen sich laut den Angaben nicht gesondert bewerben, da ihre Berichte auf den jeweiligen Unternehmenswebsites abrufbar sind und vollständig in die Bewerbung einfließen, heißt es.

Unternehmen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind.

Unternehmen und andere Rechtsträger, die auf freiwilliger Basis einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen.

Im Vorjahr waren unter den Preisträgern die VBV-Vorsorgekasse (1. Platz, freiwillige Berichterstattung), die BKS Bank AG (1. Platz, verpflichtende Berichterstattung ausgn. ATX-Prime) und die Lenzing AG (1. Platz, ATX-Prime).

25-jähriges Jubiläum

„Unser Berufsstand arbeitet seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und führt schon bisher freiwillige Prüfungen nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen durch. Wir unterstützen die Weiterentwicklung durch europäische Richtlinien, die CSRD. Auch wenn die Umsetzung in Österreich durch das NaBeG noch auf sich warten lässt, sind wir bestens vorbereitet und überzeugt, mit unseren Prüfungsleistungen künftig einen wesentlichen Beitrag zum ‚Green Deal‘ zu leisten. Dass uns das Thema am Herzen liegt, zeigt auch die Tatsache, dass wir heuer bereits zum 25. Mal den ASRA vergeben. Wir haben damit schon vor Jahrzehnten ein starkes Zeichen für gute Nachhaltigkeitsberichterstattung gesetzt, lange bevor es gesetzliche Verpflichtungen gab“, so KSW-Präsident Herbert Houf.

„Bereits vor 25 Jahren haben wir als Berufsstand die Relevanz der Nachhaltigkeitsberichterstattung erkannt und mit dem ASRA die österreichischen Unternehmen ermuntert ihre Unternehmensberichterstattung um Nachhaltigkeitsaspekte zu erweitern. Wir waren Vordenker und Wegbereiter. Heute ist qualitativ hochwertige und zuverlässige Nachhaltigkeitsberichterstattung ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen, die nicht mehr länger nur an ihren aktuellen Zahlen gemessen werden“, so Helmut Maukner, Leiter des ASRA.