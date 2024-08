Squeeze-out und neue Aufsichtsräte bei der EQS Group

Compliance Tools. Nach dem Vollzug des Übernahmeangebots von Thoma Bravo und Börse-Rückzug folgt der Squeeze-out bei der EQS Group. Neue Aufsichtsräte ziehen ein.

Die EQS Group ist ein Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und ESG mit starker Marktstellung in Europa und Hauptquartier in Deutschland. Nach Vollzug des öffentlichen Übernahmeangebots für die EQS Group durch den US-Investor Thoma Bravo und dem erfolgten Delisting hat die ordentliche Hauptversammlung der EQS Group nun den aktienrechtlichen Squeeze-out beschlossen, so eine Aussendung.

Damit wurde auch die Übertragung der EQS-Aktien der Minderheitsaktionäre der EQS Group auf die Pineapple German Bidco GmbH beschlossen, eine von Thoma Bravo-Fonds kontrollierte Holding-Gesellschaft. Die Pineapple German Bidco GmbH ist mit einem Anteil von rund 98% am Grundkapital der EQS Group die Hauptaktionärin der Gesellschaft.

Die Minderheitsaktionäre erhalten laut den Angaben eine Barabfindung von 40,00 Euro pro EQS-Aktie. Der Handel der EQS-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wurde bereits am 6. Mai 2024 eingestellt.

„Danke für Vertrauen in 18 Jahren“

„Wir bedanken uns bei den Aktionären für ihr Vertrauen in den 18 Jahren seit unserem Börsengang. Diese Zeit war für beide Seiten eine Erfolgsgeschichte. In den kommenden Jahren werden wir EQS wieder als privates Unternehmen führen, um mit Thoma Bravo als starkem Partner den nächsten Schritt unserer Wachstumsstrategie zu gehen“, so Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Im Rahmen der Hauptversammlung, die bereits zum fünften Mal in Folge virtuell stattfand, wurde auch ein neuer fünfköpfiger Aufsichtsrat gewählt. Während die Mandate des Aufsichtsratsvorsitzenden Robert Wirth und von Stephan Ritter mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung endeten, legten die weiteren Mitglieder Catharina van Delden, Prof. Kerstin Lopatta und Laurenz Nienaber ihre Ämter zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung nieder.

Die Hauptversammlung wählte fünf neue Aufsichtsräte, alle von Thoma Bravo kommend:

Irina Hemmers, Partnerin bei Thoma Bravo, folgt auf Robert Wirth als Aufsichtsratsvorsitzender.

William Downing, Vice President bei Thoma Bravo, tritt die Nachfolge von Laurenz Nienaber als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender an.

David Tse (Vice President bei Thoma Bravo), Eugene Austin (Operating Partner bei Thoma Bravo) und Anthony Palladino (Operating Partner bei Thoma Bravo) werden neue Aufsichtsratsmitglieder.

„Wollen führende Compliance-Plattform in Europa werden“

„Die bisherigen Aufsichtsräte haben unsere Geschichte in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeschrieben und wertvolle Unterstützung geleistet. Dafür bedanken wir uns herzlich bei allen ausscheidenden Mitgliedern“, so Weick: „Gleichzeitig freuen wir uns sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit den neuen Aufsichtsräten und auf die noch engere Partnerschaft mit Thoma Bravo.“ Ihre Branchenexpertise werde helfen, die strategischen Ziele zu erreichen, „weiter zu wachsen und die führende Compliance-Plattform in Europa zu etablieren“, so Weick.