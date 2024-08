Leander Metzger wird Regional Executive Officer bei Chubb

Frankfurt. Industrie-Versicherer Chubb ernennt Leander Metzger zum Regional Executive Officer, Eastern Region. Er ist damit auch für den Österreich-Ausbau zuständig und kommt von Berkshire Hathaway.



Das Versicherungsunternehmen Chubb hat die Ernennung von Leander Metzger zum neuen Regional Executive Officer für die Eastern Region und Country President und Hauptbevollmächtigten für Chubb in Deutschland verkündet. Metzger werde seine Funktion voraussichtlich zum 1.1.2025 antreten, was wie üblich noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden unterliegt. Er werde dann die Verantwortung für das Deutschlandgeschäft tragen sowie für das Wachstum und die Entwicklung in Deutschland sowie in Österreich verantwortlich sein.

Metzger arbeitet von Frankfurt aus und berichtet an Peter Kelaher, Division President Chubb Continental Europe, Middle East and Africa. Er folgt in seiner neuen Position auf den heuer verstorbenen Andreas Wania.

Die Laufbahn

Metzger kommt laut den Angaben von Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI), wo er Country Manager für die Schweiz und Head of Property and Risk Engineering für DACH war. Davor war er in Management-Positionen bei FM Insurance in Deutschland tätig. Er hat einen Master of Laws (LL.M) in Versicherungsrecht von der Uni Hamburg und einen MBA in Economics and Finance der Booth School of Business (University of Chicago).