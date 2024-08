One Trading wird Krypto-Derivatebörse mit Freshfields und A&O Shearman

Finanzprodukte. Freshfields berät das Bitpanda-Spinoff One Trading beim regulatorischen Genehmigungsverfahren für den Krypto-Derivatehandel.

Wirtschaftskanzlei Freshfields hat One Trading, vormals Bitpanda Pro, im Rahmen des regulatorischen Genehmigungsverfahrens für den europäischen Krypto-Derivatehandel beraten, so eine Aussendung. Auch Kanzlei A&O Shearman war aktiv.

Die europäische Krypto-Asset-Börse One Trading, mit Sitz in den Niederlanden, ist 2023 aus der österreichischen Bitpanda hervorgegangen. Nach einer erfolgreichen Series A-Finanzierungsrunde über 30 Millionen Euro unter der Leitung von Peter Thiels Valar Ventures handele One Trading nun vollkommen unabhängig von Bitpanda.

Kryptoderivate-Börse für Privatkunden

Nun hat One Trading von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) eine OTF-Lizenz (Organised Trading Facility) erhalten. Diese Lizenz etabliere One Trading als MiFID-II-Handelsplatz. Dadurch werde One Trading zum einzigen Handelsplatz für Perpetual Futures in der EU und zur ersten Handelsplattform für Perpetuals mit Barausgleich in Europa. Mit Erhalt der Genehmigung werde One Trading zur ersten regulierten Kryptoderivatebörse in Europa, die für Privatkunden zugänglich ist.

Die Beratungsteams

Das Freshfields-Team stand unter der Federführung von Counsel Daphne van der Houwen (Finanzaufsichtsrecht, Amsterdam) und Partner Stephan Pachinger (Finanzaufsichtsrecht, Wien/Frankfurt). Das Team von A&O Shearman wurde von Alexander Behrens (Kapitalmärkte) geleitet.