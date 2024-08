WEconomy Diversity Award 2025: Die Einreichphase hat begonnen

Wien. WEconomy sucht für den „Diversity Award 2025“ wieder Projekte, die Vielfalt und Fairness am Arbeitsplatz fördern. Unterstützt wird die Initiative von PwC, Ketchum, Coca-Cola HBC und Beekhuis Performance Culture.

„Wir ermutigen Unternehmen, mutige und kreative Ansätze zu entwickeln, die echte Fortschritte in der Förderung von Vielfalt und Inklusion zu erzielen“, so Hermann Sporrer, Geschäftsführer und Co-Founder WEconomy. „Die Diversity Leaders Challenge ist ein wichtiger Schritt, um die Arbeitswelt diverser, inklusiver und gerechter zu gestalten“.

Laut der Studie „Vielfalt am österreichischen Arbeitsmarkt“ von Ketchum und PwC Österreich aus dem Jahr 2022, wünschen sich 60 % der Befragten mehr Vielfalt am Arbeitsplatz.

Viele wünschen sich Vielfalt, wenige tun etwas

Die Follow-up Studie „Allyship am österreichischen Arbeitsmarkt“ aus dem Jahr 2023, durchgeführt von Ketchum und WEconomy, zeigt ein differenziertes Bild: Obwohl sich viele mehr Vielfalt wünschen, zögern sie oft, aktiv einzuschreiten, heißt es. Diskriminierende Ausdrücke und sexistische Bemerkungen werden demnach häufig toleriert. Dennoch wollen 79 % der Befragten mehr Solidarität am Arbeitsplatz und wünschten sich, dass Ungleichbehandlungen angesprochen werden, so die Studie.

Der Einreichprozess für den Weconomy „Diversity Leader Award“ und den „Diversity Champion Award“ besteht laut Veranstaltern aus zwei Modulen:

Modul 1 ist laut den Angaben „bewusst niederschwellig“ gestaltet und stehe allen österreichischen Unternehmen offen.

Modul 2 ist für Organisationen gedacht, die im DEI-Prozess schon weiter fortgeschritten sind.

Ob ein Unternehmen für Modul 2 in Frage kommt, wird während des Einreichprozesses entschieden, heißt es seitens der Veranstalter.

Die Diversity Leaders Challenge 2025

Bis 30. Oktober 2024 können Unternehmen ihre Initiativen im Bereich Diversity, Equity and Inclusion einreichen, um sich für die „Diversity Leaders Challenge 2025“ zu qualifizieren.

Die eingereichten Projekte werden laut den Angaben bis Ende November von einer Jury nach einem Punkteschlüssel bewertet. Die zehn innovativsten DEI-Initiativen sowie zehn DEI-Champions werden am 10. Dezember 2024 beim Diversity Leaders Summit bekannt gegeben und gehen ins Rennen um den WEconomy Diversity Award, der im Rahmen der Minerva Gala voraussichtlich im Frühjahr 2025 verliehen wird.

Die Jury besteht laut Veranstaltern aus Hermann Sporrer (sheconomy & WEconomy), Michaela Ernst (sheconomy & WEconomy), Nicole Prieller (PwC), Wolfgang Kowatsch (MyAbility), Alžbeta Takáčová (Coca-Cola HBC), Pamela Rath (newworktoday & sheconomy), Julia Kreyler-Valsky (Inclusion Indicator), Barbara Buzanich-Pöltl (Neuwaldegg), Christian Berger (WU Wien), Anke van Beekhuis (Beekhuis Performance Culture), Manisha Joshi (Ketchum), Ali Mahlodji (futureOne) und Martina Ernst (SalaryNegotiations).