Quality Austria: Marica Pfeffer-Larson leitet Gesundheitssparte

Zertifizierungen. Marica Pfeffer-Larsson (58) übernimmt die Leitung des Gesundheitswesens bei Quality Austria, inklusive Gesundheitsforum am 4.9.2024.



In ihrer neuen Funktion ist Pfeffer-Larson für den gesamten Bereich sowie für das jährliche qualityaustria Gesundheitsforum (heuer am 4. September) verantwortlich, so eine Aussendung. Sie folgt auf Günther Schreiber, der sich nach 17 Jahren in den Ruhestand begebe.

Die Laufbahn

Die gebürtige Schwedin Pfeffer-Larsson hält einen Master of Science in Chemical Engineering des Institute of Technology in Lund. In Wien absolvierte sie ab Mitte der 1990er Aus- und Weiterbildungen für Trainer, Auditoren und Qualitätsmanager. Zu ihren beruflichen Stationen gehört u.a. Manner, wo sie als Leiterin der Qualitätssicherung den Lebensmittelstandard IFS einführte, die AGES, bei der sie das Institut für Lebensmittelsicherheit leitete, sowie Baxter (als Abteilungsleiterin). Seit 2013 ist sie laut den Angaben Netzwerkpartnerin bei Quality Austria und seit Jahren als Lead Auditorin und Trainerin in Gesundheitsorganisationen wie dem AKH Wien aktiv.

Die Aufgaben

Das Gesundheitswesen stehe vor vielen Herausforderungen, heißt es: Die Branche beschäftige sich mit aktuellen Entwicklungen wie KI, Cybersecurity und Compliance. Zertifizierungen und entsprechende Weiterbildungen spielen dabei eine wichtige Rolle, so Anbieter Quality Austria.