Stephan Taborsky leitet Banking Consulting bei EY Österreich

Neuer Partner. EY Österreich befördert Stephan Taborsky (45) zum Partner: Er war vorher u.a. bei Raiffeisen und leitet jetzt den Bereich Banking Consulting.

Taborsky ist seit 1. Juli 2024 neuer Leiter des Bereichs Banking Consulting und Partner bei EY Österreich, so eine Aussendung.

Die Aufgaben

Die Sparte unterstütze Banken bei strategischen Weichenstellungen, Geschäftsfelderweiterungen, regulatorischen Änderungen sowie Business- und Technologietransformationen – von der Konzeption und Umsetzung von Digital Banking Use Cases bis hin zur Modernisierung von Kernsystemen und IT-Landschaften.

Die Laufbahn

Taborsky bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Banken und IT mit. Er ist seit Juli 2019 bei EY und spezialisiert auf Programm- und Projektmanagement in komplexen Systemintegrations- und Kernbankmigrationsprojekten. Sein Beratungsfokus liege auf IT- und Digitalisierungsstrategien, IT-Organisationsentwicklung und der Begleitung und Durchführung von Business- und Technologietransformationen.

Vor seiner Zeit bei EY war er zuletzt Abteilungsleiter für Programm-, Projekt- und Delivery-Management bei einer führenden Bankengruppe in Zentral- und Osteuropa (Raiffeisen Bank International, Anm.d.Red). Zu den weiteren Karrierestationen gehört u.a. Beratungsmulti Accenture. Stephan Taborsky ist Diplomingenieur der Informatik (Technische Universität Wien) und Magister der Betriebswirtschaftslehre (Wirtschaftsuniversität Wien).