Nicole Schmidt leitet jetzt Claims & Collections bei Acredia

Kreditversicherer. Nicole Schmidt (49) übernimmt die Leitung von Claims & Collections bei Acredia. Sie ist damit für Schadenabwicklung und Inkasso zuständig.



Nicole Schmidt übernimmt laut einer Aussendung den Bereich Claims & Collections beim Kreditversicherer Acredia. In dieser Position ist Schmidt demnach für die gesamte Schadenabwicklung sowie das Inkasso-Geschäft zuständig, sie übernimmt damit auch die Geschäftsführung der Acredia Services GmbH.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, so Schmidt: „Gemeinsam mit meinem erfahrenen und engagierten Team möchte ich diesen wichtigen Bereich ausbauen und weiterentwickeln. Vor allem in unserem Inkassoservice, der in der aktuellen Wirtschaftslage immer mehr an Bedeutung gewinnt, steckt noch viel Potenzial.“

Die Laufbahn

Die studierte Juristin ist seit mehr als 20 Jahren bei Acredia, zuletzt als Leiterin des Customer Relation Center, das sie 2018 aufgebaut und ständig erweitert habe. Nicole Schmidt folgt in der neuen Position Hubert Viehauser nach, der nach über dreißig Jahren im Unternehmen die Pension antrete. Acredia ist ein Tochterunternehmen von Oesterreichische Kontrollbank AG und Allianz Trade und laut den Angaben Marktführer in Österreich.