Zeitfracht verkauft Adler Modemärkte an Röther-Gruppe mit Görg

Retail & Sanierung. Wirtschaftskanzlei Görg berät Zeitfracht beim Verkauf der Adler Modemärkte an die Röther-Gruppe. Dem Deal ging eine Sanierung voraus.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Görg hat die Unternehmensgruppe Zeitfracht beim Verkauf der Adler Modemärkte GmbH an die R. Eagle Holding GmbH beraten. Letztere ist ein Unternehmen der Röther-Gruppe. Nach Freigabe der zuständigen Kartellbehörden ist die Transaktion zwischenzeitlich vollzogen worden, so die beratende Kanzlei in einer Aussendung.

Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH hatte die Adler Modemärkte im Jahr 2021 unter Begleitung von Görg und einem Team um Partner Claus Christopher Schiller im Rahmen eines Insolvenzverfahrens übernommen. Im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses konnte sich die Unternehmensgruppe als Investor durchsetzen, mittlerweile seien die Adler Modemärkte trotz schwieriger Marktbedingungen erfolgreich saniert.

Das Unternehmen

Die Röther-Gruppe, ein mittelständischer Modefilialist mit Sitz in Michelfeld, Baden-Württemberg, will mit dem Erwerb der Adler Modemärkte das Filialnetz ausbauen, heißt es dazu: Dabei sollen die Adler-Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg weiterhin unter der etablierten Marke Adler geführt werden.

Zur Röther-Gruppe gehört bisher die Handelskette Modepark Röther mit 51 Standorten und mehr als 2.500 Mitarbeitern. Vor kurzem hatte die Röther-Gruppe zudem mehrere Marken des insolventen Ahlers-Konzerns erworben.

Im Team von Görg für Zeitfracht waren Claus Christopher Schiller (Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A), Christian Bürger (Partner, Kartellrecht), Holger Dann (Counsel, Steuerrecht) und Monique Pröpper (Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, alle Köln). Inhouse war Christiane Schreff (Leiterin Recht/Head of Legal, M&A, Berlin) zuständig.