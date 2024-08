Zurich Österreich macht CFO Rene Unger zum neuen Vorstand

Wien. Versicherer Zurich Österreich ernennt Chief Financial Officer (CFO) Rene Unger zum neuen Vorstandsmitglied.



Der Vorstand der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich Österreich) erhalte damit Verstärkung, so eine Aussendung: Rene Unger, Chief Financial Officer (CFO) und Teil des Executive Teams, wird per 2. August 2024 als Mitglied in den Vorstand berufen. Die Bestellung erfolgt wie bei Finanzunternehmen üblich vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

Die Laufbahn

Rene Unger ist laut den Angaben seit 2004 bei Zurich tätig, u.a. in leitender Funktion in der Bilanzierung und Buchhaltung. Mit seinen Teams zeichnete er dabei unter anderem für die erfolgreiche Implementierung umfangreicher Bilanzierungs- und Rechnungswesen-Projekte verantwortlich, so der Versicherer mit Schweizer HQ.

Neben dem Bereich Finance, der auch das Investment Management umfasst, ist Rene Unger als Vorstandsmitglied zukünftig für die Ressorts Local Shared Services sowie Organisation und Transformation zuständig. „Ich freue mich sehr, Rene in unserem Vorstandsteam zu begrüßen und mit ihm gemeinsam den weiteren Erfolgsweg von Zurich in Österreich zu prägen“, so Vorstandsvorsitzende Andrea Stürmer.

Der Vorstand von Zurich Österreich im Überblick

Damit setze sich der Vorstand wie folgt zusammen: